Рио-2016. Земляк вышла в полуфинал беговых соревнований на 400 метров

Украинская легкоатлетка Ольга Земляк вышла в полуфинал олимпийских соревнований в беге на 400 метров.

В квалификации Земляк продемонстрировала второе время в своем забеге - 51,40 секунды. Среди всех участниц первого раунда она заняла 11-е место.

Ольга Бибик стала 29-й (52,33), а Юлия Олишевская – 34-й (52,45). Обе украинки не попали в полуфинал, куда прошли 24 спортсменки.

Полуфинал соревнований состоится в ночь с воскресенья на понедельник, начало - в 02:35 по киевскому времени.