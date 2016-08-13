Рио-2016. Земляк вышла в полуфинал беговых соревнований на 400 метров
20:15, 13 августа 2016Рио-2016
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Ольга Земляк стала единственной из трех украинок, которая преодолела квалификацию.
Reuters
Украинская легкоатлетка Ольга Земляк вышла в полуфинал олимпийских соревнований в беге на 400 метров.
В квалификации Земляк продемонстрировала второе время в своем забеге - 51,40 секунды. Среди всех участниц первого раунда она заняла 11-е место.
Ольга Бибик стала 29-й (52,33), а Юлия Олишевская – 34-й (52,45). Обе украинки не попали в полуфинал, куда прошли 24 спортсменки.
Полуфинал соревнований состоится в ночь с воскресенья на понедельник, начало - в 02:35 по киевскому времени.
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