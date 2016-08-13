Рио-2016. Шаталовой не хватило полсекунды, чтобы квалифицироваться в финал бега с препятствиями

Украинская легкоатлетка Мария Шаталова не смогла квалифицироваться в финал соревнований по бегу с препятствиями на 3000 метров.

По итогам первого раунда турнира в финал выходили 15 спортсменов. Шаталова показала 16-й результат, пробежав дистанцию за 9:30.89. Читайте такжеВидеоблог Rio2016: украинская тяжелоатлетка Ирина Деха не смогла завоевать наградуРезультат швейцарской спортсменки Фабьен Шлумпф, занявшей 15-ю позицию - 9:30.54.

Отметим, что для 27-летней Шаталовой показанное на Олимпиаде в Рио время является лучшим в карьере.

Лучшее время продемонстрировала представительница Бахрейна Рут Джебет – 9.12,62.