Рио-2016. Знаменосец Украины Мильчев вышел в финал соревнований в стендовой стрельбе

Украинский стрелок Николай Мильчев сохранил четвертое место после второго дня квалификации соревнований по стендовой стрельбе в упражнении "скит" на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро.

В сумме за два дня квалификации он выбил 122 балла из 125 возможных. Победителем квалификации стал представитель сборной беженцев Абдулла Альрашиди.

Такой результат позволил Мильчеву выйти в финальную часть соревнований, которая также пройдет сегодня. Полуфиналы состоятся в 21:00, финал - в 21:25.

Напомним, Николай Мильчев был знаменосцем сборной Украины на открытии Олимпийских игр 2016 года. Также он является олимпийским чемпионом Сиднея-2000, где установил в упражнении "скит" вечный рекорд, выбив максимальный результат.