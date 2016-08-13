Украинские саблистки гарантировали себе золото или серебро Олимпиады-2016

18:23, 13 августа 2016
Рио-2016
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Украинская команда вышла в финал, где встретится с россиянками.

Reuters

Женская команда Украины по фехтованию на саблях вышла в финал олимпийских соревнований в Рио-де-Жанейро.

В полуфинале Ольга Харлан, Елена Кравацкая и Алина Комащук добыли тяжелую победу над командой Италии с общим счетом 45:42.

После четырех раундов украинки уступали 12:20, а перелом наступил в шестом раунде, когда Харлан выиграла смену 11:3 и позволила своей команде впервые повести в счете - 30:28.

Исход противостояния определялся в последнем раунде, который начался со счетом 40:39 в пользу Украины. Здесь Харлан победила 5:3 и принесла Украине путевку в финал. 

По итогам встречи Харлан выиграла свои смены с общим счетом 18:11, Кравацкая проиграла 16:17, а Комащук - 11:14.

В финале сборная Украины сыграет против команды России. Встреча начнется в 00:15 по киевскому времени.

Как сообщал УНИАН, в четвертьфинале соревнований украинские саблистки победили команду Южной Кореи.

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