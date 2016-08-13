Видеоблог Rio2016: украинская тяжелоатлетка Ирина Деха не смогла завоевать награду

Также 12 августа наш Кирилл побывал на олимпийском турнире в Рио по тяжелой атлетике среди женщин.

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К сожалению, украинка Ирина Деха не смогла справиться с заявленным весом и взять медаль на соревнованиях по тяжелой атлетике для спортсменов до 75 кг на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.

В результате Деха заняла 5 место в турнире по тяжелой атлетике в супертяжелой весовой категории.

Напомним, в самом сердце Олимпиады в Рио-де-Жанейро находится наш специальный корреспондент Кирилл Стадниченко, который будет доставлять вам самые свежие и интересные новости из Бразилии с помощью видеоблога. Поэтому оставайтесь с нами, чтобы ничего не пропустить.