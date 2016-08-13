Рио-2016. Коростылев провалил вторую часть квалификации по стрельбе и не вышел в финал

Украинец Павел Коростылев, который завершил первую часть квалификации олимпийского турнира по стрельбе из пистолета на 25 метров на третьем месте, сегодня не смог пробиться в следующий этап соревнований.

Во второй части квалификации в дисциплине "скоростной пистолет" Коростылев выступил неудачно. Если вчера 18-летний львовянин выбил 293 очка, то сегодня - лишь 281. Суммарно он набрал 574 балла, с которыми занял 16-е место.

Еще один украинец на этих соревнованиях Роман Бондарук, выбив 579 очков, занял 11-е место по итогам квалификации.

В финал попали лишь восемь победителей квалификации. Лучший результат после первого дня квалификации сохранил немец Кристиан Райтц, на его счету 592 очка.