Рио-2016. Коростылев провалил вторую часть квалификации по стрельбе и не вышел в финал
17:26, 13 августа 2016Рио-2016
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Украинские надежды на медаль для молодого львовянина не оправдались.
Коростылев не смог побороться за медаль / sportonline.ua
Украинец Павел Коростылев, который завершил первую часть квалификации олимпийского турнира по стрельбе из пистолета на 25 метров на третьем месте, сегодня не смог пробиться в следующий этап соревнований.
Во второй части квалификации в дисциплине "скоростной пистолет" Коростылев выступил неудачно. Если вчера 18-летний львовянин выбил 293 очка, то сегодня - лишь 281. Суммарно он набрал 574 балла, с которыми занял 16-е место.
Еще один украинец на этих соревнованиях Роман Бондарук, выбив 579 очков, занял 11-е место по итогам квалификации.
В финал попали лишь восемь победителей квалификации. Лучший результат после первого дня квалификации сохранил немец Кристиан Райтц, на его счету 592 очка.
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