Рио-2016. Украинки не прошли квалификацию соревнований в тройном прыжке

Украинские легкоатлетки Ольга Саладуха и Руслана Цихоцкая не смогли преодолеть квалификацию соревнований в тройном прыжке на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро.

Читайте такжеВидеоблог Rio2016: бразильские танцы в исполнении волонтеровВ финал прошли 12 лучших спортсменок, но украинки не попали в их число. Ольга Саладуха с показателем в 13,97 метров заняла 18-е место. Результат Цихоцкой - 13,63 метра и 26-е место.

Лучший результат в квалификации соревнований продемонстрировала колумбийка Катерин Ибаргуэн, прыгнувшая на 14,52 метра.