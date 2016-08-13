Рио-2016. Украинки не прошли квалификацию соревнований в тройном прыжке
17:00, 13 августа 2016Рио-2016
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Ольга Саладуха и Руслане Цихоцкой завершили предварительный этап за пределами первой двенадцатки спортсменов.
Reuters
Украинские легкоатлетки Ольга Саладуха и Руслана Цихоцкая не смогли преодолеть квалификацию соревнований в тройном прыжке на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро.
Читайте такжеВидеоблог Rio2016: бразильские танцы в исполнении волонтеровВ финал прошли 12 лучших спортсменок, но украинки не попали в их число. Ольга Саладуха с показателем в 13,97 метров заняла 18-е место. Результат Цихоцкой - 13,63 метра и 26-е место.
Лучший результат в квалификации соревнований продемонстрировала колумбийка Катерин Ибаргуэн, прыгнувшая на 14,52 метра.
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