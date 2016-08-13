Рио-2016: Басова со второй попытки вышла во второй круг соревнований по велотреку

Украинская велогонщица Любовь Басова со второй попытки квалифицировалась во второй круг олимпийских соревнований по велотреку в дисциплине кейрин.

Читайте такжеВидеоблог Rio2016: министр спорта Жданов поделился впечатлениеми о первых выступлениях украинских олимпийцевВ первой попытке украинка не смогла прийти к финишу, но в утешительном турнире была быстрее, чем пять ее соперниц. Басова преодолела свои 200 метров за 11.647.

Всего в финал соревнований попали восемь спортсменок. Лучший результат показала россиянка Анастасия Войнова, которая прошла дистанцию ​​за 11,155 секунды.

Заезды второго раунда начнутся сегодня в 22:22 по киевскому времени.