Рио-2016: Басова со второй попытки вышла во второй круг соревнований по велотреку
17:13, 13 августа 2016Рио-2016
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Украинская велогонщица выиграла утешительный заезд и вошла в двенадцатки лучших.
Басова не вышла в финал / katushka.in.ua
Украинская велогонщица Любовь Басова со второй попытки квалифицировалась во второй круг олимпийских соревнований по велотреку в дисциплине кейрин.
Читайте такжеВидеоблог Rio2016: министр спорта Жданов поделился впечатлениеми о первых выступлениях украинских олимпийцевВ первой попытке украинка не смогла прийти к финишу, но в утешительном турнире была быстрее, чем пять ее соперниц. Басова преодолела свои 200 метров за 11.647.
Всего в финал соревнований попали восемь спортсменок. Лучший результат показала россиянка Анастасия Войнова, которая прошла дистанцию за 11,155 секунды.
Заезды второго раунда начнутся сегодня в 22:22 по киевскому времени.
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