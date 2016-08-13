Рио-2016. Украинские саблистки вышли в полуфинал соревнований по фехтованию

Женская команда Украины по фехтованию на саблях вышла в полуфинал олимпийских соревнований в Рио-де-Жанейро.

Противостояние с представительницами Южной Кореи в 1/4 финала украинки выиграли с общим счетом 45:40.

Отметим, что кореянки выиграли первый из девяти раундов со счетом 5:1, но уже во второй смене Ольга Харлан, победив соперницу 9:2, вывела свою команду вперед. Борьба за победу с минимальным преимуществом Украины Читайте такжеВидеоблог Rio2016: бразильские танцы в исполнении волонтеровдлилась до седьмого раунда, пока Елена Кравацкая при счете 34:31 не пропустила пять подряд уколов.

В восьмом раунде Алина Комащук вновь вывела Украину вперед - 40:38, и исход встречи определялся в девятой смене с участием Ольги Харлан. Лидер украинской команды победила в своей трехминутке со счетом 5:2 и вывела команду в полуфинал.

По итогам встречи Харлан выиграла свои смены с общим счетом 19:10, Комащук - 13:11, а Кравацкая проиграла - 13:19.

В полуфинале команда Украины сыграет против Италии. Встреча начнется в 17:30 по киевскому времени.

Как сообщал УНИАН, сборная Украины является вторым претендентом на золотые медали в этой дисциплине фехтования.