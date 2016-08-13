Рио-2016. Букмекеры считают украинских саблисток вторыми претендентами на золото Олимпиады

Украинская команда саблисток в составе Ольги Харлан, Елены Кравацкой и Алины Комащук является, по мнению букмекеров, одним из фаворитов сегодняшних соревнований по фехтованию на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.

Главным претендентом на золото называют команду России, за которую выступят Софья Великая, Яна Егорян и Екатерина Данченко. Коэффициент на их победу составляет 1,75.

Второй в рейтинге букмекеров идет Украины. На то, что украинские Читайте такжеВидеоблог Rio2016: "серебро" Олега Верняевасаблистки выиграют золотую медаль, можно поставить с коэффициентом 3,8. Кроме того, неудача украинок в борьбе за золото оценивается с коэффициентом 1,22.

Далее в рейтинге идут команды США (4,7), Франции (7,5), Италии (13,0), Польши (18,0), Южной Кореи (23,0) и Мексике (80,0).

Как сообщал УНИАН, украинская команда саблисток начнет выступление сегодня в 15:00. Первым соперником Харлан, Кравацкой и Комащук станет Южная Корея.