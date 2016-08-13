Сборная Украины в Рио: календарь восьмого дня Олимпиады

Череда неудач украинских спортсменов в последние дни Олимпиады однажды должна завершиться, и это вполне может произойти в ближайшее время. Сегодня Украина вновь вправе рассчитывать хотя бы на одну медаль в стрельбе или фехтовании.

В частности, в пулевой стрельбе добиться успеха может 18-летний Павел Коростылев, а в стендовой - 48-летний знаменосец Украины и олимпийский чемпион Сиднея-2000 Николай Мильчев. Оба спортсмена здорово прошли первую квалификацию, заняв места в верхней части рейтинга стрелков. Сегодня в программе дня вторая квалификация, полуфиналы и финал.

Однако главное спортивное событие Украины сегодня состоится в фехтовании. Здесь в 15:00 начнет выступление наша команда саблисток во главе с бронзовой призеркой Игр-2016 Ольгой Харлан. В четвертьфинале первым соперником украинок будет Южная Корея.

Фехтование, женщины

Дисциплина: сабля, командные соревнования;

Участник: сборная Украины (Ольга Харлан, Елена Кравацкая, Алина Комащук);

Начало четвертьфиналов: 15:00.

Пулевая стрельба, мужчины

Дисциплина: скоростной пистолет, 25 м;

Участники: Павел Коростылев, Павел Боднарук;

Начало 2-й квалификации: 15:00; Финал: 18:30.

Стендовая стрельба, мужчины

Дисциплина: скит;

Участник: Николай Мильчев;

Начало 2-й квалификации: 15:30; Полуфинал: 21:00; Финал: 21:25.

Велотрек, женщины

Дисциплина: кейрин;

Участница: Любовь Басова;

Начало квалификации: 16:00; Финал: 23:33.

Тяжелая атлетика, мужчины

Вес: 94 кг, группа А;

Участник: Дмитрий Чумак;

Начало: 01:00.

Легкая атлетика, женщины

Дисциплина: 100 м;

Участники: Олеся Повх, Наталья Погребняк;

Начало полуфиналов: 03:00. Финал: 04:37.

Немедальные соревнования:

Легкая атлетика, женщины

Дисциплина: тройной прыжок, квалификация;

Участницы: Руслана Цихоцкая, Елена Саладуха;

Начало: 15:40.

Легкая атлетика, женщины

Дисциплина: бег с препятствиями, 3000 м, квалификация;

Участница: Мария Шаталова;

Начало: 16:05.

Легкая атлетика, женщины

Дисциплина: бег, 400 м, квалификация;

Участницы: Юлия Олишевская, Ольга Земляк, Ольга Бибик;

Начало: 17:00;

Легкая атлетика, женщины

Дисциплина: семиборье (прыжок в длину, метание копья, 800 м);

Участницы: Алина Федорова, Анна Касьянова;

Начало: 17:45.

Бадминтон, женщины

Групповая стадия;

Матч: Мария Улитина (Украина) - Лохайни Висенте (Бразилия);

Начало: 17:55.

Тяжелая атлетика, мужчины

Вес: 94 кг, группа В;

Участник: Владимир Хоза;

Начало: 19:30.

Прыжки в воду, женщины

Вид программы: трамплин, 3 м, полуфинал;

Участницы: Елена Федорова, Анастасия Недобега;

Начало: 21:30.