Сборная Украины в Рио: календарь восьмого дня Олимпиады
Украинские стрелки и команда саблисток постараются прервать ряд неудач страны на Олимпиаде-2016.
Череда неудач украинских спортсменов в последние дни Олимпиады однажды должна завершиться, и это вполне может произойти в ближайшее время. Сегодня Украина вновь вправе рассчитывать хотя бы на одну медаль в стрельбе или фехтовании.
В частности, в пулевой стрельбе добиться успеха может 18-летний Павел Коростылев, а в стендовой - 48-летний знаменосец Украины и олимпийский чемпион Сиднея-2000 Николай Мильчев. Оба спортсмена здорово прошли первую квалификацию, заняв места в верхней части рейтинга стрелков. Сегодня в программе дня вторая квалификация, полуфиналы и финал.
Однако главное спортивное событие Украины сегодня состоится в фехтовании. Здесь в 15:00 начнет выступление наша команда саблисток во главе с бронзовой призеркой Игр-2016 Ольгой Харлан. В четвертьфинале первым соперником украинок будет Южная Корея.
Фехтование, женщины
Дисциплина: сабля, командные соревнования;
Участник: сборная Украины (Ольга Харлан, Елена Кравацкая, Алина Комащук);
Начало четвертьфиналов: 15:00.
Пулевая стрельба, мужчины
Дисциплина: скоростной пистолет, 25 м;
Участники: Павел Коростылев, Павел Боднарук;
Начало 2-й квалификации: 15:00; Финал: 18:30.
Стендовая стрельба, мужчины
Дисциплина: скит;
Участник: Николай Мильчев;
Начало 2-й квалификации: 15:30; Полуфинал: 21:00; Финал: 21:25.
Велотрек, женщины
Дисциплина: кейрин;
Участница: Любовь Басова;
Начало квалификации: 16:00; Финал: 23:33.
Тяжелая атлетика, мужчины
Вес: 94 кг, группа А;
Участник: Дмитрий Чумак;
Начало: 01:00.
Легкая атлетика, женщины
Дисциплина: 100 м;
Участники: Олеся Повх, Наталья Погребняк;
Начало полуфиналов: 03:00. Финал: 04:37.
Немедальные соревнования:
Легкая атлетика, женщины
Дисциплина: тройной прыжок, квалификация;
Участницы: Руслана Цихоцкая, Елена Саладуха;
Начало: 15:40.
Легкая атлетика, женщины
Дисциплина: бег с препятствиями, 3000 м, квалификация;
Участница: Мария Шаталова;
Начало: 16:05.
Легкая атлетика, женщины
Дисциплина: бег, 400 м, квалификация;
Участницы: Юлия Олишевская, Ольга Земляк, Ольга Бибик;
Начало: 17:00;
Легкая атлетика, женщины
Дисциплина: семиборье (прыжок в длину, метание копья, 800 м);
Участницы: Алина Федорова, Анна Касьянова;
Начало: 17:45.
Бадминтон, женщины
Групповая стадия;
Матч: Мария Улитина (Украина) - Лохайни Висенте (Бразилия);
Начало: 17:55.
Тяжелая атлетика, мужчины
Вес: 94 кг, группа В;
Участник: Владимир Хоза;
Начало: 19:30.
Прыжки в воду, женщины
Вид программы: трамплин, 3 м, полуфинал;
Участницы: Елена Федорова, Анастасия Недобега;
Начало: 21:30.