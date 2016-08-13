Рио-2016. Ни одна из трех украинских легкоатлеток не попала в финал метания молота

В Рио-де-Жанейро завершился квалификационный турнир по метанию молота, где из трез украинских легкоатлеток ни одна не пробилась в финал, сообщает корреспондент УНИАН.

Украинки заняли 22-е, 28-е и 31-е места, в то время как в финал вышли 12 сильнейших спортсменок в данной дисциплине.

Лучшей из наших спортсменок в квалификации оказалась Ирина Новожилова, метнувшая снаряд на 66,70 метра. От 12-го места ее результат отделил почти 4 метра.

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Занявшая 28-е место Ирина Климец в лучшей своей попытке показала результат 62,75 метра, а Наталья Золотухина - 56,96 метра.

Таким образом, представители сборной Украины лишились всех шансов на медаль в этом виде программы.

Как сообщал УНИАН, турнир по легкой атлетике проходит на Олимпиаде с 12 по 21 августа.