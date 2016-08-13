Украина опустилась на 42-е место в медальном зачете Олимпиады

Сборная Украины находится на 42-м месте медального зачета Игр в Рио по итогам семи соревновательных дней, сообщает официальный сайт Олимпиады.

На счету нашей команды, как и ранее, две серебряные и одна бронзовая награды - три медали.

Украинцы делят 42-е место с командой Кубы.

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Лидером медального зачета, как и прежде, является сборная США, на счету которой уже 20 золотых, 13 серебрянных и 17 бронзовых медалей - 50 наград. Следом за американцамми идут сборные Китая (13-10-14, 37), Великобритании (7-9-6, 22), Японии (7-3-14, 24), Южной Кореи (6-3-4, 13) и Германии (6-3-2, 11).

У остальных команд не более пяти золотых наград.