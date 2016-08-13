Рио-2016. Пловец Говоров не сумел завоевать медаль на 50-метровке вольным стилем

В Рио-де-Жанейро завершился финальный заплыв на дистанции 50 метров вольным стилем, где украинец Андрей Говоров занял лишь 5-е место, сообщает корреспондент УНИАН.

Наш спортсмен проплыл дистанцию за 21,74 секунды, отстав от победителя на 0,34 секунды.

Чемпионом Игр-2016 стал американец Энтони Эрвин (21,40), опередивший француза Флорана Манаду и еще одного представителя США Натана Адриана.

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Напомним, что по итогам предыдущих заплывов Говоров занял 2-е место и был претендентом на единственную медаль для Украины в плавании на Играх-2016.

Турнир по плаванию на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро завершится 13 августа.