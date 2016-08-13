Рио-2016. Фелпсу не хватило 0,75 секунды до 23-го золота, "всего лишь" серебро

Пловец из Сингапура Джозеф Скулинг завоевал золотую медаль Игр-2016 в Рио-де-Жанейро на дистанции 100 м баттерфляем, опередив в финале 22-кратного олимпийского чемпиона Майкла Фелпса, сообщает корреспондент УНИАН.

В решающем заплыве победитель преодолел дистанцию за 50.39 секунды, попутно обновив олимпийский рекорд. Второе место и серебряную медаль с Фелпсом поделили южноафриканец Чад ле Кло и Ласло Чех из Венгрии, показавшие абсолютно одинаковый результат - по 51.14 секунды.

Читайте такжеРио-2016: Американский пловец Фелпс стал 22-кратным олимпийским чемпионом

На данный момент, это третье серебро Фелпса на Олимпиадах и 27 медаль вообще - 22 золотых, 3 серебряных и 2 бронзовых.

Как сообщал УНИАН, накануне Фелпс объявил о том, что завершит карьеру после Игр-2016.