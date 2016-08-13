Рио-2016. Бадминтонист Почтарев проиграл первый матч олимпийского турнира

В Рио-де-Жанейро состоялся матч первого тура группового этапа соревнований по бадминтону, в котором украинец Артем Почтарев уступил Якабу Малиекалу из ЮАР, сообщает корреспондент УНИАН.

Матч проходил в упорной борьбе, но в каждой из двух партий южноафриканец был сильнее в концовке.

Первый сет Малиекал выиграл с разницей в 3 очка, второй - и вовсе с минимальным преимуществом в два балла - 21:18 и 21:19.

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Таким образом, в группе из трех спортсменов украинец после первого матча идет на последнем месте. У представителя ЮАР и спортмена из Южной Кореи по 1 победе. Малиекал в первом матче проиграл Ван Хо Сону (10:21, 10:21).

Решающим в группе станет матч Почтарев - Сон, который состоится в субботу, 13 августа.