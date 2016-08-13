Рио-2016. Легкоатлет Бутрым не преодолел квалификацию в беге на 400 метров
Наш спортсмен показал 4-е место в своем забеге и 30-е в итоговом протоколе при 24 участниках полуфинала.
В Рио-де-Жанейро завершились соревнования 1-го круга по легкой атлетике в беге на 400 метров, где украинец Виталий Бутрым показал итоговый 30-й результат и не попал в следующий круг соревнований, сообщает корреспондент УНИАН.
Наш спортсмен преодолел дистанцию за 45,92 секунды.
Бутрым финишировал четвертым в своем забеге. При этом, три лучших спортсмена автоматически квалифицировались в следующий круг соревнований (семь забегов, 21 участник), а еще трое определялись по дополнительным показателям - лучшему времени. Всего, во второй круг проходили 24 участника.
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Таким образом, сборная Украины потеряла единственного участника в этом виде программы и не сможет претендовать на медаль.
Как сообщал УНИАН, турнир Олимпиады-2016 по легкой атлетике проходит с 12 по 21 августа.