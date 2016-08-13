Рио 2016. Украинец Пелешенко занял пятое место в турнире по тяжелой атлетике

В Рио-де-Жанейро завершились соревнования по тяжелой атлетике у мужчин, в весовой категории до 85 кг., где украинец Александр Пелешенко занял 5-е место, сообщает корреспондент УНИАН.

Наш спортсмен показал итоговый результат 385 кг.

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В первом упражнении - рывке - Пелешенко реализовал все три попытки, взяв штангу весом 170, 173 и 175 кг. соответственно. А в толчке он использовал только одну попытку. Украинец со второго раза поднял штангу весом 210 кг., а в третьей попытке не справился с весом в 212 кг.

Победу с мировым рекордом одержал иранец Ростами - 396 кг. в сумме двоеборья. Серебро на счету китайца Тиана - 395, бронза - румына Синграйана - 390, который по личному весу оказался легче Дениса Уланова из Казахстана.