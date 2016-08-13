Рио-2016. Федорова и Недобега вышли в полуфинал по прыжкам в воду

Украинки Елена Федорова и Анастасия Недобега вышли в полуфинал соревнований по прыжкам в воду с трехметрового трамплина.

Читайте такжеПриключения УНИАН на Рио-2016 (видеоблог) – часть втораяВ следующий этап вышли 18 лучших спортсменов квалификации. Федорова, набрав 318,1 балла, заняла десятое место. Недобега получила 309,5 баллов, с которыми расположилась на 12-й позиции.

Полуфинал соревнований начнется завтра, 14 августа, в 22:00. Финал состоится 15 августа.