Рио-2016. Федорова и Недобега вышли в полуфинал по прыжкам в воду
00:12, 13 августа 2016Рио-2016
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В квалификации украинки справились с задачей попасть в состав лучших 18 спортсменок.
Reuters
Украинки Елена Федорова и Анастасия Недобега вышли в полуфинал соревнований по прыжкам в воду с трехметрового трамплина.
Читайте такжеПриключения УНИАН на Рио-2016 (видеоблог) – часть втораяВ следующий этап вышли 18 лучших спортсменов квалификации. Федорова, набрав 318,1 балла, заняла десятое место. Недобега получила 309,5 баллов, с которыми расположилась на 12-й позиции.
Полуфинал соревнований начнется завтра, 14 августа, в 22:00. Финал состоится 15 августа.
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