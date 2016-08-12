Рио-2016. Украинка Деха заняла пятое место в соревнованиях штангисток

Украинка Ирина Деха не смогла справиться с заявленным весом и взять медаль на соревнованиях по тяжелой атлетике для спортсменов до 75 кг на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.

В рывке Деха смогла взять 114 кг, а в толчке 133 кг. Суммарно она взяла 247 кг.

В своих третьих попытках Деха увеличивала вес до 116 кг в рывке и 141 кг в толчке, но в обоих случаях поднять штангу ей не удалось. При этом, если бы данные попытки были удачными, Деха сразилась бы за бронзовую медаль с испанкой Лидией Валентин Перес.

Чемпионкой Олимпиады стала представительница КНДР Лим Джон Син, которая в рывке и точке смогла взять 274 кг. В третьей попытке кореянка замахнулась на мировой рекорд, но побить его ей не удалось.

Напомним, 20-летняя харьковчанка Ирина Деха является действующей чемпионкой Европы. Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро - первые в ее спортивной карьере.

Как сообщал УНИАН, сегодня в программе олимпийского дня соревнования по тяжелой атлетике среди мужчин. Украину в них представит Александр Пелешенко. Начало соревнований - в 01:00 по киевскому времени.