Рио-2016. Три украинца не смогли побороться c китайцами за медали в спортивной ходьбе

Никто из трех украинцев, принимавших участие в олимпийских соревнованиях по спортивной ходьбе в Рио-де-Жанейро, не смог побороться за медали. Ни на одном из этапов гонки они не входили в первую десятку спортсменов.

Читайте такжеПриключения УНИАН на Рио-2016 (видеоблог) – часть втораяДистанцию в 20 км Руслан Дмитренко прошел за 1:21:40 и занял 16-е место.

Игорь Главан стал 35-м с показателем в 1:23:32, Назар Коваленко - 40-й с результатом 1:24:40.

Золотую и серебряную медаль соревнований выиграли китайцы - Чжень Ван и Цзылинь Цай, соответственно. Бронза - у австралийца Дэйна Берд-Смита.