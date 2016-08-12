Рио-2016. Три украинца не смогли побороться c китайцами за медали в спортивной ходьбе
22:57, 12 августа 2016Рио-2016
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Лучший из украинцев, Руслан Дмитренко, занял в гонке 16-е место.
Reuters
Никто из трех украинцев, принимавших участие в олимпийских соревнованиях по спортивной ходьбе в Рио-де-Жанейро, не смог побороться за медали. Ни на одном из этапов гонки они не входили в первую десятку спортсменов.
Читайте такжеПриключения УНИАН на Рио-2016 (видеоблог) – часть втораяДистанцию в 20 км Руслан Дмитренко прошел за 1:21:40 и занял 16-е место.
Игорь Главан стал 35-м с показателем в 1:23:32, Назар Коваленко - 40-й с результатом 1:24:40.
Золотую и серебряную медаль соревнований выиграли китайцы - Чжень Ван и Цзылинь Цай, соответственно. Бронза - у австралийца Дэйна Берд-Смита.
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