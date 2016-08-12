Рио-2016. Украинка Москвина заняла последнее место в прыжках на батуте

Украинская гимнастка Наталья Москвина заняла последнее 16-е место в квалификации соревнований по прыжкам на батуте на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро.

Москвина была 12-й после первой попытки (46,030 балла), а во второй заняла безоговорочное последнее место (17,300 балла).

Читайте такжеПриключения УНИАН на Рио-2016 (видеоблог) – часть втораяИтоговый результат украинки - 63,330. У американки Николь Ашсингер, занявшей предпоследнее место, 95,455 балла, а у победительницы квалификации Татьяны Петрени из Беларуси - 104,515 балла.

В финале соревнований золото выиграла канадка Росанна Маклиннэн, серебро досталось британке Бриони Пэйдж, а бронза - китаянке Дан Ли.