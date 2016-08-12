Рио-2016: Романчук и Фролов остались за пределами финала в плавании

Украинцы Михаил Романчук и Сергей Фролов не смогли выйти в финал олимпийских соревнований по плаванию вольным стилем на 1500 метров.

Романчук преодолел дистанцию за 15:01.35 и стал 15-м в общем рейтинге участников квалифицикации.

Результат Фролова - 15:04.61, он занял 17-ю позицию среди 45 пловцов.

Победителем квалификации стал итальянец Грегорио Патриньери, который пришел к финишу за 14:44.51.

Как сообщал УНИАН, ближайшей ночью, в 04:44 по киевскому времени, украинский пловец Андрей Говоров примет участие в финале соревнований по плаванию вольным стилем на 50 метров.