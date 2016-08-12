Канадская пловчиха стала первой олимпийской чемпионкой, родившейся в 2000-х

Канадская пловчиха Пенни Олексяк стала первой спортсменкой в индивидуальных видах спорта, которая родилась в 2000-х и выиграла олимпийскую золотую медаль, сообщает XSport.ua.

Cегодня она поделила золото с американкой Симоне Мэнуэл на дистанции 100 м вольным стилем.

Читайте такжеПриключения УНИАН на Рио-2016 (видеоблог) – часть втораяПенни Олексяк родилась в Торонто (Канада) 13 июня 2000 года. Пловчиха является обладательницей олимпийского рекорда на дистанции 100 м вольным стилем и рекорда Канады на дистанции 100 м баттерфляем.

Также отметим, что Симоне Мэнуэл, которая показала с Олексяк одинаковое время, стала первой темнокожей спортсменкой, которой удалось выиграть индивидуальное золото в плавание на Олимпийских играх.