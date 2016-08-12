Рио-2016. Знаменосец Украины Мильчев - четвертый после первого дня соревнований в стендовой стрельбе

Украинец Николай Мильчев идет на четвертом месте после первого дня соревнований в стендовой стрельбе, которые проходят на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро.

В квалификации упражнения "скит" 48-летний одессит набрал 74 очка из 75 возможных. Он занял итоговое четвертое место, которое может позволить ему вместе с еще пятью спортсменами попасть в полуфинал.

Второй день соревнований в стендовой стрельбе начнется завтра, в 15:30 по киевскому времени.

Полуфинал состоится в ночь с субботы на воскресенье, в 03:00 по киевскому времени. Лучшие два спортсмена полуфинала попадут в финал, где разыграют золотую и серебряную медаль, третий и четвертый спортсмен полуфинала сразятся за бронзу.

Напомним, Николай Мильчев был знаменосцем сборной Украины на открытии Олимпийских игр 2016 года. Также он является олимпийским чемпионом Сиднея-2000, где установил в упражнении "скит" вечный рекорд, выбив максимальный результат.