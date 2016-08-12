Рио-2016. Степанюк не смогла пробиться в полуфинал соревнований по плаванию

Украинская пловчиха Дарья Степанюк не смогла пробиться в полуфинал олимпийских соревнований по плаванию на дистанции 50 метров вольным стилем.

В своем заплыве она пришла к финишу последней с временем 25,67 секунды.

Суммарно Степанюк заняла в этом виде программе 42-е место среди 88 спортсменов, вышедших на старт.

Как сообщал УНИАН, ранее Степанюк неудачно выступила в квалификации олимпийских соревнований на дистанции 100 метров баттерфяем.