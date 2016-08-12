Рио-2016. Эфиопка завоевала первое золото в легкой атлетике с невероятным мировым рекордом
19:02, 12 августа 2016Рио-2016
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Алмаз Айана стала олимпийской чемпионкой в беге на 10 000 метров.
Reuters
Спортсменка из Эфиопии Алмаз Айана выиграла первую золотую медаль в олимпийских соревнованиях по легкой атлетике на Играх-2016.
В беге на 10 000 метров ей удалось сразу на 14 секунд улучшить мировой рекорд, который держался с 1993 года. Результат Айаны - 29:17.45.
Серебро и бронзу соревнований взяли Вивиан Черуйот из Кении и Тирунеш Дибаба из Эфиопии. Они проиграли Айане 15 и 25 секунд, соответственно.
Как сообщал УНИАН, украинки неудачно стартовали на соревнованиях по легкой атлетике, которые начались сегодня в Рио-де-Жанейро.
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