Рио-2016. Эфиопка завоевала первое золото в легкой атлетике с невероятным мировым рекордом

Спортсменка из Эфиопии Алмаз Айана выиграла первую золотую медаль в олимпийских соревнованиях по легкой атлетике на Играх-2016.

В беге на 10 000 метров ей удалось сразу на 14 секунд улучшить мировой рекорд, который держался с 1993 года. Результат Айаны - 29:17.45.

Серебро и бронзу соревнований взяли Вивиан Черуйот из Кении и Тирунеш Дибаба из Эфиопии. Они проиграли Айане 15 и 25 секунд, соответственно.

Как сообщал УНИАН, украинки неудачно стартовали на соревнованиях по легкой атлетике, которые начались сегодня в Рио-де-Жанейро.