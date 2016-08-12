Рио-2016. Яремка проиграла в своем первом поединке на турнире по дзюдо
18:18, 12 августа 2016Рио-2016
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Вице-чемпионка Европы не смогла оправдать даже свои минимальные надежды на Олимпиаде.
Яремка не смогла выйти в четвертьфинал / wrestlingua.com
Украинка Светлана Яремка не смогла выйти в четвертьфинал олимпийских соревнований по дзюдо для спортсменок весовой категории больше 78 кг.
В схватке 1/8 финала она уступила представительнице Нидерландов Тесси Савелкулс. Поединок продолжался три минуты, по истечении которых Читайте такжеПриключения УНИАН на Рио-2016 (видеоблог) – часть втораяголландке удалось совершить прием окури-эри-дзиме (удушение двумя отворотами верхом на спине). Это принесло Савелкус иппон (101 - 0s1) и выход в четвертьфинал.
Напомним, Светлана Яремка является действующей вице-чемпионкой Европы в своем весе.
Как сообщал УНИАН, сегодня дзюдоисту Якову Хаммо также не удалось преодолеть 1/8 финала соревнований в Рио-де-Жанейро.
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