Старт соревнований по легкой атлетике на Рио-2016: первые эмоции и достижения (фоторепортаж)

18:05, 12 августа 2016
Рио-2016
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На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро 12 августа стартовали соревнования по легкой атлетике.

Українська семиборка Аліна Федорова / REUTERS

В том числе у них уже сегодня начали принимать участие украинские спортсмены - в частности, семиборка Алина Федорова и метатели диска Никита Нестеренко и Алексей Семенов.

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И уже была разыграна первая медаль по легкой атлетике - эфиопка Алмаз Айана стала олимпийской чемпионкой в беге на 10 км, одновременно установив мировой рекорд.

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