Старт соревнований по легкой атлетике на Рио-2016: первые эмоции и достижения (фоторепортаж)

В том числе у них уже сегодня начали принимать участие украинские спортсмены - в частности, семиборка Алина Федорова и метатели диска Никита Нестеренко и Алексей Семенов.

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И уже была разыграна первая медаль по легкой атлетике - эфиопка Алмаз Айана стала олимпийской чемпионкой в беге на 10 км, одновременно установив мировой рекорд.