Рио-2016. Коб прервала серию олимпийских неудач Украины в боксе

Украинка Татьяна Коб вышла в четвертьфинал олимпийского боксерского турнира для бойцов весовой категории 48-51 кг.

В бою предварительного раунда она судейским решением победила представительницу Болгарии Станимиру Петрову. Два арбитра присудили победу украинке, а еще один ее сопернице. Таким образом, счет 2:1 в пользу Коб.

В четвертьфинале турнира, который состоится 16 августа, она сразится с британкой Николой Адамс.

Как сообщал УНИАН, ранее в мужских боксерских соревнованиях украинцы проиграли все свои четыре боя. Неудачи постигли Владимира Матвийчука (до 64 кг), Дениса Солоненко (до 81 кг), Дмитрия Митрофанова (до 75 кг) и Николая Буценко (до 56 кг).