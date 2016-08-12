Рио-2016. Украинский дзюдоист Хаммо вылетел в 1/8 финала

Украинец Яков Хаммо не смог выйти в четвертьфинал соревнований по дзюдо для спортсменов весом более 100 кг на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро.

В схватке, состоявшейся в рамках 1/16 финала, он за минуту справился с представителем Буркина-Фасо Рашидом Сидибо. Хаммо удалось совершить прием суми-гаэши, за что получил иппон (100 - 0)

В 1/8 финала украинец уступил Юрию Краковецкому из Киргизии после того, как последний сделал прием йоко-гурума и получил иппон (101 - 0).

Как сообщал УНИАН, вчера Артем Блошенко вышел в полуфинал соревнований по дзюдо для спортсменов весом менее 100 кг. Однако ни в этой схватке, ни в поединке за бронзу ему победить не удалось.