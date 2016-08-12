Рио-2016. Украина неудачно стартовала на соревнования по легкой атлетике

Украинские метательницы ядра Ольга Голодная и Галина Облещук не смогли выйти в финал олимпийских соревнований в легкой атлетике, которые сегодня стартовали в Рио-де-Жанейро.

Победителями квалификации стали 12 лучших спортсменов квалификации. Голодная, отправив ядро на 16,83 метра, заняла 27-е место, а Облещук с показателем в 15,81 метра стала 34-й среди 36 спортсменов.

Обе украинки завершили свое выступление на Олимпиаде-2016.

Как сообщал УНИАН, сегодня на Олимпиаде украинские легкоатлеты примут участие и в других дисциплинах - в частности, спортивной ходьбе, семиборье, метании молота.