Рио-2016. Украина неудачно стартовала на соревнования по легкой атлетике
17:10, 12 августа 2016Рио-2016
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Украинские метательницы ядра не смогли преодолеть квалификацию.
Голодная завершила выступление на Олимпиаде / sport-xl.org
Украинские метательницы ядра Ольга Голодная и Галина Облещук не смогли выйти в финал олимпийских соревнований в легкой атлетике, которые сегодня стартовали в Рио-де-Жанейро.
Победителями квалификации стали 12 лучших спортсменов квалификации. Голодная, отправив ядро на 16,83 метра, заняла 27-е место, а Облещук с показателем в 15,81 метра стала 34-й среди 36 спортсменов.
Обе украинки завершили свое выступление на Олимпиаде-2016.
Как сообщал УНИАН, сегодня на Олимпиаде украинские легкоатлеты примут участие и в других дисциплинах - в частности, спортивной ходьбе, семиборье, метании молота.
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