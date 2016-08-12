Рио-2016. Украинский рекордсмен Говоров: "Буду доволен, когда у меня будет медаль"

Украинский пловец Андрей Говоров, который вчера во время квалификации и полуфинала олимпийских соревнований в вольном стиле на 50 метров дважды бил всеукраинский рекорд, заявил, что планировал показать такой результат. Об этом сообщает пресс-служба НОК Украины.

"Сейчас, в полуфинале, было уже лучше — организм проснулся и результат уже совсем другой. Теперь надо настраиваться на финал и показать еще лучший результат, добавить в технике, плыть более эффективно. Чувствую, что мне это по силам", - заявил Говоров.

Читайте такжеПриключения УНИАН на Рио-2016 (видеоблог) – часть втораяОн также добавил, что будет доволен собственным выступлением лишь после того, как завоюет медаль Олимпиады.

"Я планировал показать такой результат (21,46 в полуфинале), но доволен буду тогда, когда у меня будет медаль. Давайте дождемся финала", — подчеркнул Говоров.

Как сообщал УНИАН, финал соревнований по плаванию на дистанции 50 метров вольным стилем состоится сегодня ночью, в 04:44 по киевскому времени.