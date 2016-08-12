Рио-2016: Кулиш и Царьков не смогли пробиться в финал соревнований по стрельбе

Украинцы Сергей Кулиш и Олег Царьков не смогли преодолеть квалификацию олимпийских соревнований по стрельбе из пистолета на 25 метров.

В финал соревнований попали восемь лучших спортсменов. Царьков, выбив 623,1 очка, занял 12-е место, а Кулиш с 620,5 очка стал 32-м среди 47 Читайте такжеПриключения УНИАН на Рио-2016 (видеоблог) – часть втораяучастников.

Лучший результат в квалификации у россиянина Сергея Каменского, он выбил 629,0 очка.

Как сообщал УНИАН, Сергей Кулиш добыл для Украины первую медаль на Олимпийских играх в Рио. В соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки на 10 метров он стал серебряным призером.