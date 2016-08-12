В Олимпийской деревне сорвали российские флаги

В одном из отелей Олимпийской деревни в Рио-де-Жанейро сорвали российские флаги. Об этом kp.ru рассказала синхронистка Александра Пацкевич.

"У нас тут свой отель-домик, где живет только российская делегация. Мы живем на 16-м этаже. И там же мы развесили флаги свои. А вчера утром мы обнаружили, что российские флаги сорваны и завязаны в узлы. Представляете, их просто кинули на пол!" — сказала она.

По словам Пацкевич, к россиянам на Играх в Бразилии относятся очень Читайте такжеПриключения УНИАН на Рио-2016 (видеоблог) – часть втораянегативно.

"Такого кошмара я за свою спортивную карьеру никогда не наблюдала. Российских спортсменов освистывают в Рио, демонстративно отказываются поздравлять на пьедестале наших ребят, не подходят, чтобы пожать им руку", — рассказала спортсменка.

Напомним, Александра Пацкевич — победитель Олимпийских игр 2012 года в Лондоне.

Как сообщал УНИАН, в результате допинговых скандалов и доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) до Игр в Рио не были допущены российские легкоатлеты, штангисты, большая часть команды по гребле и ряд представителей в других видах спорта.