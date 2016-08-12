22-кратный олимпийский чемпион Фелпс объявил о завершении карьеры

Об этом он заявил журналистам на пресс-конференции, сообщает 112.ua.

"Это была фантастическая неделя, удивительный способ закончить свою карьеру", - сказал Фелпс.

"В душе я себя чувствую на 18 лет, но тело уже так не чувствует, оно устает, болит. И даже вы можете видеть, с каким трудом я выхожу из воды", - отметил спортсмен.

Читайте такжеМайкл Фелпс побил 2000-летний олимпийский рекорд

"Я много говорил об этом, но каждый обычный день я исполняю свою мечту. С детства я мечтал сделать в жизни что-то, что никто больше не сделает, и я получаю удовольствие. Для меня победы все еще что-то особенное, поэтому сейчас вы можете видеть больше и больше эмоций на пьедестале" - добавил Фелпс.

Как сообщал УНИАН, еще до Олимпиады в Рио Фелпс был самым титулованным атлетом мира. Выиграв финальный заплыв на дистанции 200 метров комплексом, он стал 22-кратным олимпийским чемпионом.

Он принимал участие в пяти Олимпиадах, и всего на его счету - 26 медалей (кроме золотых - две серебряных и бронзовых), завоеванные на Играх 2004, 2008, 2012 и 2016 годов.