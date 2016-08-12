Сборная Украины в Рио: календарь седьмого дня Олимпиады
Сегодня начинаеются соревнования по легкой атлетике, но надежды Украины на медали связаны с плаванием и стрельбой.
Сегодня на Олимпиаде-2016 Украина имеет максимальное представительство за все предыдущие дни Игр в Рио-де-Жанейро - сразу 32 украинских спортсмена примут участие в соревнованиях.
Главные надежды Украины связаны с плаванием, где в финальном заплыве вольным стилем на 50 метров примет участие Андрей Говоров. Днепрянин прошел квалификацию с абсолютно лучшим результатом среди всех пловцов, а в полуфинале был вторым. Поэтому Говоров считаетя одним из фаворитов финала, который состоится уже под утро следующего дня, в 04:44 по киевскому времени.
Тем временем, днем Украина будет болеть за Сергея Кулиша, который уже выиграл серебряную медаль Игр-2016. В этот раз он вместе с Олегом Царьковым примет участие в соревнованиях по стрельбе из винтовки на 50 метров.
Также следует обратить внимание на дзюдо, где за медаль попробуют побороться бронзовый призер чемпионата мира-2015 Яков Хаммо и вице-чемпионка Европы-2016 Светлана Яремка.
В тяжелой атлетике Украина также имеет шансы на медали - здесь страну представляют два молодых спортсмена - 20-летняя Ирина Деха и 22-летний Александр Пелешенко. Оба спортсмена в 2016 году здорово выступили на чемпионате Европы, добыв несколько золотых медалей.
Стрельба, мужчины
Дисциплина: стрельба из винтовки (50 м);
Участники: Сергей Кулиш, Олег Царьков;
Начало квалификации: 15:00. Финал - 17:00.
Легкая атлетика, женщины
Вид программы: толкание ядра;
Участницы: Ольга Голодная, Галина Облещук;
Начало квалификации: 16:05; Финал - 04:00.
Легкая атлетика, мужчины
Вид программы: спортивная ходьба;
Участники: Руслан Дмитренко, Назар Коваленко, Игорь Главан;
Начало квалификации: 20:30.
Дзюдо, мужчины
Вес: от 100 кг;
Участник: Яков Хаммо;
Начало 1/16 финала: 16:28;
Дзюдо, женщины
Вес: от 78 кг.
Участница: Светлана Яремка;
Начало 1/8 финала: 17:52.
Гимнастика, женщины
Дисциплина: прыжки на батуте;
Участница: Наталья Москвина;
Начало квалификации: 20:03; Финал - 21:42.
Тяжелая атлетика, женщины
Вес: до 75 кг;
Участница: Ирина Деха;
Начало квалификации: 21:30.
Тяжелая атлетика, мужчины
Вес: до 85 кг;
Участник: Александр Пелешенко;
Начало квалификации: 01:00.
Плавание, мужчины
Дисциплина: вольный стиль, 50 м, финал;
Участник: Андрей Говоров;
Начало: 04:44.
Немедальные соревнования:
Стрельба, мужчины
Дисциплина: Скит, квалификация;
Участник: Николай Мильчев;
Начало: 15:30.
Стрельба, мужчины
Дисциплина: скоростной пистолет (25 м), квалификация;
Участники: Роман Бондарчук, Петр Коростылев;
Начало: 18:15.
Легкая атлетика, мужчины
Вид программы: метание диска;
Участник: Никита Нестеренко, Алексей Семенов;
Начало квалификации: 15:30.
Легкая атлетика, женщины
Вид программы: семиборье (бег с препятствиями (100 м), прыжки в высоту, толкание ядра, бег 200 м);
Участницы: Анна Касьянова, Алина Федорова;
Начало: 15:35.
Легкая атлетика, женщины
Вид программы: метание молота;
Участницы: Ирина Новожилова, Наталья Золотухина, Ирина Климец;
Время: 02:40.
Легкая атлетика, мужчины
Вид программы: бег на 400 метров;
Участник: Виталий Бутрым;
Время: 03:37.
Бокс, женщины
Вес: 48-51 кг. Предварительный раунд;
Бой: Татьяна Коб (Украина) - Станимира Петрова (Болгария);
Начало: около 18:00.
Парусный спорт, мужчины
Вид программы: 470, гонки №5, №6;
Участники: Борис Швец, Павел Мацуев;
Начало гонки №5: 19:05.
Парусный спорт, мужчины
Вид программы: RS:X, гонки №10, №11, №12;
Участник: Александр Тугарев;
Начало гонки №10: 19:15.
Плавание, женщины
Дисциплина: вольный стиль, 50 м
Участник: Дарья Степанюк;
Начало: 19:26.
Плавание, мужчины
Дисциплина: вольный стиль, 1500 м;
Участник: Сергей Фролов;
Начало: 20:34.
Прыжки в воду, женщины
Вид программы: трамплин, 3 м;
Участницы: Елена Федорова, Анастасия Недобига;
Начало: 21:30.
Бадминтон, мужчины
Стадия: групповой этап;
Участник: Артем Почтарев;
Начало: 01:55.