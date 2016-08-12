Сборная Украины в Рио: календарь седьмого дня Олимпиады

Сегодня на Олимпиаде-2016 Украина имеет максимальное представительство за все предыдущие дни Игр в Рио-де-Жанейро - сразу 32 украинских спортсмена примут участие в соревнованиях.

Главные надежды Украины связаны с плаванием, где в финальном заплыве вольным стилем на 50 метров примет участие Андрей Говоров. Днепрянин прошел квалификацию с абсолютно лучшим результатом среди всех пловцов, а в полуфинале был вторым. Поэтому Говоров считаетя одним из фаворитов финала, который состоится уже под утро следующего дня, в 04:44 по киевскому времени.

Тем временем, днем Украина будет болеть за Сергея Кулиша, который уже выиграл серебряную медаль Игр-2016. В этот раз он вместе с Олегом Царьковым примет участие в соревнованиях по стрельбе из винтовки на 50 метров.

Также следует обратить внимание на дзюдо, где за медаль попробуют побороться бронзовый призер чемпионата мира-2015 Яков Хаммо и вице-чемпионка Европы-2016 Светлана Яремка.

В тяжелой атлетике Украина также имеет шансы на медали - здесь страну представляют два молодых спортсмена - 20-летняя Ирина Деха и 22-летний Александр Пелешенко. Оба спортсмена в 2016 году здорово выступили на чемпионате Европы, добыв несколько золотых медалей.

Стрельба, мужчины

Дисциплина: стрельба из винтовки (50 м);

Участники: Сергей Кулиш, Олег Царьков;

Начало квалификации: 15:00. Финал - 17:00.

Легкая атлетика, женщины

Вид программы: толкание ядра;

Участницы: Ольга Голодная, Галина Облещук;

Начало квалификации: 16:05; Финал - 04:00.

Легкая атлетика, мужчины

Вид программы: спортивная ходьба;

Участники: Руслан Дмитренко, Назар Коваленко, Игорь Главан;

Начало квалификации: 20:30.

Дзюдо, мужчины

Вес: от 100 кг;

Участник: Яков Хаммо;

Начало 1/16 финала: 16:28;

Дзюдо, женщины

Вес: от 78 кг.

Участница: Светлана Яремка;

Начало 1/8 финала: 17:52.

Гимнастика, женщины

Дисциплина: прыжки на батуте;

Участница: Наталья Москвина;

Начало квалификации: 20:03; Финал - 21:42.

Тяжелая атлетика, женщины

Вес: до 75 кг;

Участница: Ирина Деха;

Начало квалификации: 21:30.

Тяжелая атлетика, мужчины

Вес: до 85 кг;

Участник: Александр Пелешенко;

Начало квалификации: 01:00.

Плавание, мужчины

Дисциплина: вольный стиль, 50 м, финал;

Участник: Андрей Говоров;

Начало: 04:44.

Немедальные соревнования:

Стрельба, мужчины

Дисциплина: Скит, квалификация;

Участник: Николай Мильчев;

Начало: 15:30.

Стрельба, мужчины

Дисциплина: скоростной пистолет (25 м), квалификация;

Участники: Роман Бондарчук, Петр Коростылев;

Начало: 18:15.

Легкая атлетика, мужчины

Вид программы: метание диска;

Участник: Никита Нестеренко, Алексей Семенов;

Начало квалификации: 15:30.

Легкая атлетика, женщины

Вид программы: семиборье (бег с препятствиями (100 м), прыжки в высоту, толкание ядра, бег 200 м);

Участницы: Анна Касьянова, Алина Федорова;

Начало: 15:35.

Легкая атлетика, женщины

Вид программы: метание молота;

Участницы: Ирина Новожилова, Наталья Золотухина, Ирина Климец;

Время: 02:40.

Легкая атлетика, мужчины

Вид программы: бег на 400 метров;

Участник: Виталий Бутрым;

Время: 03:37.

Бокс, женщины

Вес: 48-51 кг. Предварительный раунд;

Бой: Татьяна Коб (Украина) - Станимира Петрова (Болгария);

Начало: около 18:00.

Парусный спорт, мужчины

Вид программы: 470, гонки №5, №6;

Участники: Борис Швец, Павел Мацуев;

Начало гонки №5: 19:05.

Парусный спорт, мужчины

Вид программы: RS:X, гонки №10, №11, №12;

Участник: Александр Тугарев;

Начало гонки №10: 19:15.

Плавание, женщины

Дисциплина: вольный стиль, 50 м

Участник: Дарья Степанюк;

Начало: 19:26.

Плавание, мужчины

Дисциплина: вольный стиль, 1500 м;

Участник: Сергей Фролов;

Начало: 20:34.

Прыжки в воду, женщины

Вид программы: трамплин, 3 м;

Участницы: Елена Федорова, Анастасия Недобига;

Начало: 21:30.

Бадминтон, мужчины

Стадия: групповой этап;

Участник: Артем Почтарев;

Начало: 01:55.