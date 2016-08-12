Видеоблог Rio2016: обидный поединок за бронзу по дзюдо и итоги 11 августа

Также 11 августа наш Кирилл побывал на олимпийском турнире в Рио по дзюдо.

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К сожалению, украинец Артем Блошенко не смог завоевать бронзовую медаль для спортсменов весовой категории до 100 кг. Это была последняя надежда Украины на медаль в дзюдо. Впрочем, для самого 31-летнего Блошенко уже достигнутый результат в Рио стал большим достижением.

Также Кирилл подвел итог игрового дня 11 августа в Рио, который оказался не самым удачным для Украины – нашим олимпийцам не удалось завоевать ни одной медали.

Напомним, в самом сердце Олимпиады в Рио-де-Жанейро находится наш специальный корреспондент Кирилл Стадниченко, который будет доставлять вам самые свежие и интересные новости из Бразилии с помощью видеоблога. Поэтому оставайтесь с нами, чтобы ничего не пропустить.