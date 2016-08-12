Майкл Фелпс побил 2000-летний олимпийский рекорд

Фелпс является в общей сложности обладателем 22 олимпийских медалей, при этом девять из них приходятся на эстафеты. Сейчас, завоевав 13-ю индивидуальную медаль, он побил рекорд легендарного спортсмена древнего мира, сообщает Би-би-си.

Леонид Родосский участвовал в четырех Олимпиадах в 164, 160, 156 и 152 годах до нашей эры и в каждой из них выиграл по три золотых медали в индивидуальных соревнованиях.

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Когда Родосский взял три медали на своей Олимпиаде, ему было 36 лет, в то время как Фелпсу сейчас - 31.

Об атлете не сохранилось биографических сведений. Он побеждал в беге, двойном беге и беге с оружием.

Как сообщал УНИАН, еще до Олимпиады в Рио Фелпс был самым титулованным атлетом мира. Выиграв финальный заплыв на дистанции 200 метров комплексом, он стал 22-кратным олимпийским чемпионом.