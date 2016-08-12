Видеоблог Rio2016: Олимпиада без украинских болельщиков

Наш Кирилл среди многочисленных болельщиков в Рио решил найти украинцев - настоящих фанатов спортивных соревнований.

Как оказалось, в Олимпийской деревне в Рио нет ни фанатов из Украины, ни представителей многочисленной украинской диаспоры в Бразилии.

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И это не вызывает удивления, ведь, как отметил Кирилл, туристические агентства не предлагали в Украине группы для путешествия на Олимпиаду в Рио.

Несмотря на то, что в Бразилии находится одна из самых больших украинских диаспор, экономическая ситуация здесь такая, что не до Игр, говорит наш спортивный редактор.

Однако наша сборная не остается здесь без внимания. Поддержать украинских спортсменов приходят журналисты и представители посольства.

А вот российские болельщики гуляют "на полную" и, естественно, без выпивки не обходится. Накануне нетрезвый болельщик из РФ избил фанатов из Британии, которые напомнили ему о российской "сборной по допингу".