В Бразилии задержали подозреваемых в подготовке терактов во время Олимпиады

Об этом сообщает РБК со ссылкой на газету O Globo.

Помимо этого, сотрудники правоохранительных органов получили ордер на арест еще пятерых человек в разных штатах страны. Трое других были вызваны в отделение для допроса.​ Полицейские считают, что задержанные связаны с террористической группировкой «Исламское государство».

Читайте такжеВ Канаде предотвращен теракт, преступник убит

Имена задержанных неизвестны. Издание отмечает, что власти Бразилии решили не раскрывать дальнейшую информацию о ходе проведения операции по выявлению потенциальных террористов, чтобы не влиять на ход Олимпийских игр и не препятствовать расследованию.

Десять человек уже были арестованы в Бразилии по подозрению в связях с ИГИЛ в конце июля. При этом Associated Press сообщало о 12 задержанных. Как сообщил тогда министр юстиции Алешандри Мораеса, задержанные планировали совершить атаки во время Олимпиады. Операция по поимке подозреваемых прошла в десяти штатах.