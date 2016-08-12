Рио-2016: Сборная США возглавляет медальный зачет Олимпиады по итогам шести дней

В Бразилии завершился шестой соревновательный день Олимпийских игр-2016, по итогам которого лидером медального зачета остается сборная США, сообщает официальный сайт соревнований.

На счету американцев 16 золотых, 12 серебряных и 10 бронзовых наград (38).

Ближайшими преследователями сборной США являются команды Китая (11-8-11, 30) и Японии (7-2-13, 22). У остальных национальных сборных на счету не более пяти золотых наград.

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Сборная Украины по итогам дня опустилаь с 30-го на 38-е место. На счету команды по-прежнему три награды - 2 серебря и бронза.

Как сообщал УНИАН, Олимпиада в Рио-де-Жанейро проходит с 5 по 21 августа.