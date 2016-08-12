Рио-2016: Пловец Говоров вышел в финал Олимпиады со вторым результатом, Зевина стала 9-й в полуфинале
Украинский пловец завтра примет участие в розыгрыше медалей Игр.
В Рио-де-Жанейро завершились полуфинальные соревнования по плаванию на дистанции 50 метров вольным стилем у мужчин и 200 метров брассом у женщин, где в финал пробился украинец Андрей Говоров, а Дарина Зевина заняла 9-е место, сообщает корреспондент УНИАН из Рио.
На дистанции 50 метров Говоров, с заметным преимуществом над соперниками выигравший свой предварительный заплыв, занял 1-е место и на сей раз. Но, в другом полуфинале, результат украинца (21,46) превзошел француз Лоран Манаду (21,32) ставший победителем полуфинальной стадии.
Абсолютно одинаковый результат с украинцем также показал Энтони Эрвин из США.
На дистанции 200 метров брассом у женщин лучший результат показала Катинка Хоссу из Венгрии (2 минуты 06,3 секунды). Украинка Зевина отстала на 3,04 секунды, заняв 9-е место и не попав напрямую в финал. Наша спортсменка стала первой запасной и может рассчитывать только на то, что кто-то из соперниц откажется от выступления в финале.
Финальные заплывы на обеих дистанциях состоятся в ночь на субботу, 13 августа, по киевскому времени.