Rio2016: регбисты Фиджи завоевали первую в истории страны олимпийскую медаль
Мужская сборная островов Фиджи по регби-7 победила в финальном матче олимпийского турнира, разгромив сборную Великобритании со счетом 43:7.
Золотая медаль Рио-2016 стала первой олимпийской наградой в истории Фиджи, передает Русская служба Би-Би-Си.
Чуть раньше в матче за бронзу сборная ЮАР одержала победу над командой Японии.
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На играх в Рио-де-Жанейро регби-7 впервые включен в олимпийскую программу, причем классическая разновидность регби не является олимпийским видом спорта с 1924 года.
В отличие от классического регби в регби-7 в каждой команде лишь по семь игроков, благодаря чему игра проходит более динамично, с меньшим количеством остановок и единоборств.
В олимпийском турнире по регби-7 для женских команд тремя днями ранее победила сборная Австралии, серебро досталось Новой Зеландии, а бронза - Канаде.