Rio2016: регбисты Фиджи завоевали первую в истории страны олимпийскую медаль

Золотая медаль Рио-2016 стала первой олимпийской наградой в истории Фиджи, передает Русская служба Би-Би-Си.

Чуть раньше в матче за бронзу сборная ЮАР одержала победу над командой Японии.

Читайте также"Недорого. Но волнительно": российский пловец рассказал о своем ограблении на Олимпиаде

На играх в Рио-де-Жанейро регби-7 впервые включен в олимпийскую программу, причем классическая разновидность регби не является олимпийским видом спорта с 1924 года.

В отличие от классического регби в регби-7 в каждой команде лишь по семь игроков, благодаря чему игра проходит более динамично, с меньшим количеством остановок и единоборств.

В олимпийском турнире по регби-7 для женских команд тремя днями ранее победила сборная Австралии, серебро досталось Новой Зеландии, а бронза - Канаде.