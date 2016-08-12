Rio2016: регбисты Фиджи завоевали первую в истории страны олимпийскую медаль

03:44, 12 августа 2016
Рио-2016
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Мужская сборная островов Фиджи по регби-7 победила в финальном матче олимпийского турнира, разгромив сборную Великобритании со счетом 43:7.

REUTERS

Золотая медаль Рио-2016 стала первой олимпийской наградой в истории Фиджи, передает Русская служба Би-Би-Си

Чуть раньше в матче за бронзу сборная ЮАР одержала победу над командой Японии.

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На играх в Рио-де-Жанейро регби-7 впервые включен в олимпийскую программу, причем классическая разновидность регби не является олимпийским видом спорта с 1924 года.

REUTERS

В отличие от классического регби в регби-7 в каждой команде лишь по семь игроков, благодаря чему игра проходит более динамично, с меньшим количеством остановок и единоборств.

В олимпийском турнире по регби-7 для женских команд тремя днями ранее победила сборная Австралии, серебро досталось Новой Зеландии, а бронза - Канаде.

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