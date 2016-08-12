Видеоблог Rio2016: очереди при входе в олимпийский пресс-центр

Журналистам со всего мира, которые работают на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, ежедневно приходится выстоять почти полчаса в очереди, только чтобы пройти на территорию пресс-центра Олимпийских игр.

Об этом рассказывает корреспондент УНИАН Кирилл Стадниченко.

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Пропускных пунктов, где происходит осмотр журналистов, есть несколько, соответственно и несколько очередей, однако осмотр происходит достаточно медленно.

И хотя журналисты высказывают свое недовольство, организаторы не идут на уступки.

Как сообщал УНИАН, олимпийский автобус с журналистами обстреляли в Рио-де-Жанейро. Двое людей получили легкие ранения от разлетевшегося стекла, но серьезных травм не получил никто.