Рио-2016. Четвертый украинский боксер проиграл на первом этапе соревнований

00:08, 12 августа 2016
Рио-2016
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Владимир Матвийчук проиграл по очкам азербайджанцу Лоренсо Сотомайору.

Матвийчук вылетел из турнира / WSB

Украинец Владимир Матвийчук не смог победить представителя Азербайджана Лоренсо Сотомайора в предварительном раунде боксерского турнира на Олимпиаде-2016 среди спортменов весом до 64 кг.

Матвийчук проиграл сопернику по очкам - все три арбитра в каждом из трех раундов присудили победу Сотомайору.

Теперь на Олимпиаде-2016 у украинских боксеров четыре поражения в четырех боях. Ранее после своих первых боев боксерские турниры покинули Денис Солоненко (до 81 кг), Дмитрий Митрофанов (до 75 кг) и Николай Буценко (до 56 кг).

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