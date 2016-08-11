Польский боксер Гловацки продолжает подготовку к бою с Усиком (видео)

Чемпион мира по версии WBO в тяжелом весе поляк Кшиштоф Гловацки (26-0-0, 12 КО) проводит свой тренировочный лагерь перед поединком против интерконтинентального чемпиона мира по версии WBO украинца Александра Усика (9-0-0, 9 КО).

В частности, на данном этапе подготовки польский боксер проводит упражнения с грушей.

Напомним, бой Кшиштоф Гловацки – АЛександр Усик состоится 17 сентября в Гданьске.