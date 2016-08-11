Польский боксер Гловацки продолжает подготовку к бою с Усиком (видео)
23:47, 11 августа 2016Рио-2016
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В сети появилось видео подготовки чемпиона мира по версии WBO к поединку с украинцем.
Гловацки готовится к бою с Усиком / ringpolska.pl
Чемпион мира по версии WBO в тяжелом весе поляк Кшиштоф Гловацки (26-0-0, 12 КО) проводит свой тренировочный лагерь перед поединком против интерконтинентального чемпиона мира по версии WBO украинца Александра Усика (9-0-0, 9 КО).
В частности, на данном этапе подготовки польский боксер проводит упражнения с грушей.
Напомним, бой Кшиштоф Гловацки – АЛександр Усик состоится 17 сентября в Гданьске.
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