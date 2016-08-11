Рио-2016. Украинка не смогла побороться за высокие места в конном спорте

Единственная представительница Украины в выездке Инна Логутенкова и ее конь Дон Грегориус не смогли квалифицироваться в финал олимпийских соревнований.

Для того, чтобы попасть в финал этой дисциплины конного спорта, было необходимо занять место в Топ-30 квалификации. Однако Логутенкова, набрав 68.943 очка, стала 41-й.

Победителем квалификации стала британка Шарлотт Дюжардин с конем Валегро. Их результат - 85,071.

Отметим, что украинцы на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро также будут принимать участие в конкуре.