Рио-2016. Украинка не смогла побороться за высокие места в конном спорте
22:39, 11 августа 2016Рио-2016
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Инна Логутенкова в квалификации соревнований заняла 41-е место.
Логутенкова и Дон Грегориус заняли 41-е место / diamond-horse.com
Единственная представительница Украины в выездке Инна Логутенкова и ее конь Дон Грегориус не смогли квалифицироваться в финал олимпийских соревнований.
Для того, чтобы попасть в финал этой дисциплины конного спорта, было необходимо занять место в Топ-30 квалификации. Однако Логутенкова, набрав 68.943 очка, стала 41-й.
Победителем квалификации стала британка Шарлотт Дюжардин с конем Валегро. Их результат - 85,071.
Отметим, что украинцы на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро также будут принимать участие в конкуре.
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