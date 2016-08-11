Рио-2016. Украинка Зевина квалифицировалась в полуфинал соревнований по плаванию
21:23, 11 августа 2016Рио-2016
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Киевлянка успешно завершила квалификацию в плавании на спине на 200 метров.
Зевина вышла в финал соревнований / energystandard.org
Украинка Дарья Зевина квалифицировалась в полуфинал соревнований по плаванию на спине на 200 метров.
В сегодняшнем отборочном заплыве киевлянка финишировала второй с результатом 2:08.88. В общем рейтинге пловцов она заняла восьмое место.
Полуфинал соревнований в данной дисциплине состоится сегодня ночью, в 04:34 по киевскому времени.
Как сообщал УНИАН, в первый день Олимпиады Дарья Степанюк также не смогла пройти квалификацию в плавании. На дистанции 100 метров баттерфляем она заняла 16-е место среди 34-х пловцов.
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