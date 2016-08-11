Рио-2016. Украинец Лемешко не смог попасть в полуфинал соревнований по плаванию

21:01, 11 августа 2016
Рио-2016
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Полтавчанин завершил выступление на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.

Лемешко провалил квалификацию / poltava365.com

Украинский пловец Любомир Лемешко финишировал пятым в квалификационном заплыве баттерфляем на 100 метров во время выступления на Олимпиаде-2016.

Время полтавчанина - 52,51 секунды. В общем рейтинге он занял 23-е место среди 43 пловцов и не смог квалифицироваться в полуфинал соревнований. В этот этап попали лишь 16 лучших спортсменов.

Как сообщал УНИАН, ранее другой ураинский пловец Андрей Говоров выиграл квалификацию в плавании вольным стилем на 50 метров.

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